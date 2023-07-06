Shadow Fight 2 — ролевой файтинг, созданный Nekki и Banzai Games. Это вторая часть линейки Shadow Fight, программный запуск новой версии состоялся в 2013 году.
Сюжетная линия
В Shadow Fight 2 игрок приступает к битве за героя, совершившему непоправимую ошибку и открывшему Врата Теней, в которых были заключены семь демонов. Они лишили персонажа тела и обрекли на тяжелую судьбу. Необходимо побороться за восстановление утраченной доблести и победить опасных демонов вместе с их телохранителями.
Геймплей
На протяжении всей игры пользователю предстоит драться в семи различных провинциях, в каждой из которых присутствует главный босс. Тень будет изучать новые способности, магию, покупать оружие и доспехи. В арсенал входят мечи, нунчаки и другие классические средства для истребления врагов.
Помимо сюжетного режима, есть бои на выживание, турниры и дуэли, могущественные боссы в Подземном мире. В них стоит заходить хотя бы для того, чтобы заработать валюту, а её потратить на улучшения.
Графика
2D-графика с реалистичной анимацией сражений. Битвы проходят на фоне красивых пейзажей. Интерфейс также приятно стилизован.
Особенности
- Кроме сюжетного режима можно попробовать различные турниры, дуэли и битвы на выживание.
- Хорошо продуманный файтинг — органы управления очень удобные, качественная графика и анимация сражений.
- Уникальная боевая система, которая позволяет использовать разнообразное приемы.
- Можно настраивать персонажа с помощью различных доспехов, снаряжения и навыков.
Скачать
Ниже представлены ссылки для скачивания модифицированной Shadow Fight 2. Внутри файлов уже встроенный кэш.
Описание мода
· Бесконечные золотые монеты, кристаллы и энергия.
· Зачарование открыто с самого начала.
Описание мода
Самое стабильное Mod Menu на 8 читов (рекомендуем использовать его):
· Dumb AI (слепой противник — при активации наносит удары в другую стороны).
· God Mod (бессмертие).
· One Hit Kill (повышенный урон, один удар отнимает все здоровье).
· Unlimited Coins (бесконечное золото).
· Unlimited Gems (бесконечные кристаллы).
· Unlimited Energy (бесконечная энергия).
· Player Level (множитель уровня опыта от 1 до максимального 99).
· Enable Enchantment Fix (чит включает зачарование).
Описание мода
Mod Menu на 21 чит:
· Speed game (чит на увеличения скорости игры до x5).
· Stop enemy (бессмертие).
· One Hit Kill (убийство с одного удара).
· God mode (режим Бога).
· Damage (повышенный урон).
· No block (убрать блок).
· Power hit (мощная атака).
· Unblockable attack (атаку нельзя заблокировать).
· Drunkenmaster (пьяный мастер).
· Auto play (автоматическая игра).
· Dump AI (тупой враг).
· Every hit and combo (каждый удар делает комбо).
· Longrange hit (дальние удары).
· Unlimited Coins (много золота).
· Unlimited Gems (много алмазов).
· Unlimited Energy (неограниченная энергия).
· Unlimited level 999 (множитель уровня опыта x999).
· Unlock everything (открыть все оружие, снаряжение, магию).
· Unlock enchantment (разблокировать зачарование — работает не всегда).
· Free enchantment (бесплатное зачарование).
· Remove ADS (отключить рекламу).
Ваауу все работает! Только здесь нашел рабочий мод на новую версию без бага с зачарованием!! спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Скажи пожалуйста как ты это сделал. Я не могу зачаровывать. Пожалуйста объясни всё подробно что и как надо делать. Прошу тебя
просто как включить читы?
Просто в меню мода включай чита на зачарование.
Че реально рботает
ДА!!! Просто огонь!
Пж скажи ссылку с новым читом который ты нашел
Спасибо разработчик ты класс
Прикол
Просто супер читы крутые
Как читы включить?
Читы топ
Офигеть
А взломе можно сделать вечную энергию просто мне так надо ответь пж
нашел?
Unlimited Energy включи в меню мода
Тут онлайн работает?
Нет
У меня не работает гугл
Это так должно быть 🙁 ?
да так должно быть правда в рейды нельзя:(
Я не проверил
Норм игра
Так и должно быть
Самый лучший сайт с модами, уже скачал один мод и всё работает шикарно! Спасибо вам большо
Пожалуйсто зделайте всё на руском а то когда 1 мод ищеш всегда призходится переводить всё на руский пожалуйсто зделайте я вас верю
Привет
Можно ли как-то не скачивать подземелье, потому что с модами оно не работает, и выскакивает после каждого боя. Что очень мешает игровому процессу
Абсолютно согласен с предыдущей фразой
Класс
Офигенно все работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Привет класс
DA
Игра проста супер
Это работает
Круто работает
Можно обновить мод номер 2 до версии 2.30
Можно обновить мод номер 2 до версии 2.30
Скачивайте, уже обновили
У меня не скачивается на redmi 10c
Мод на шедол Файт 2
Я совсем согласен игра очень хорошая спасибо разработчикам но вот я поиграл 3дня и после чего кагда я захожу уменя вылетает игра полскажите пожалуйста из за чего?
Я не могу скачать шыдуфае 2
Номер три не работает нет никакого мода
Есть, у меня мод №3 работает. Ты наверно оригинал скачал, который в самом низу
класный мод
Ро
Все работает лайк
А как его загрузить в шадоу файт
надо шадой файт удалить и загрузить взлом
Почему млд кдолился к вдове
ТОПОВЫЙ МОД
Классно как вы это делаете
Все круто работает
Крутой мод вообще все работает. Разрабы красавчики молодцы просто!!
Спасибо
Когда будет обновлен N1 мод на 2.30.1?
А как обновить? Просто если удалят игру то у меня ничего не сохраниться(
Я еще не скачал но наверно игра крутая
Имба!!! Долго искал.
Это работает но дядя серёжа не одобряет
Всё работает, спасибо вам!
Странные Какие-то, но зато рабочие
Лучшая игра
Шадул файл
Этот чит клас!!!!!!!!!!!!!
Я зашёл в игру и там мод
Я зашёл в игру и там внутри мод разработчики спасибо
Все круто
Привет я Саъдибой я Shadow Fight 2
Привет игра вау советую
Мммм
Оооо
Просто врубайте всё и будет крута чит работает
Норм
читый имба
Круто … НАДО ОБНОВИТЬ.
Читы конечно классные но с ними игра теряет свой смысл ставлю 7.5/10
Классная версия
Топ
Просто супер читы крутые
Происходить баг в связи с обновлением удачи исправить, щас опишу сообщается ошибка о обновлении а это нельзя промотать и все
Ахереть работает
Хорошая игра
Игра классная!
Спс что делаете взломанные версии игр и я благодарен
А оригинал надо удалять чтобы взлумку скачать
Сделайте мод меня на русском пожалуйста
Нету бесконечной энергии
Читы имба
Игры все перепробовал но что-то не очень
Скучно по взллмках
Сначало думал не работает потом понял скачал не то сейчас скачиваю заранее спасибо!
Я негр
кайф софт
Это крутая игра спс разрабом
Это крутая игра спс разрабом ишо раз спасибо
Почему мне говорят обновить скажите пожалуйста
Исправили. Скачай заново