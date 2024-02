Описание мода

Mod Menu на 21 чит:

· Speed game (чит на увеличения скорости игры до x5).

· Stop enemy (бессмертие).

· One Hit Kill (убийство с одного удара).

· God mode (режим Бога).

· Damage (повышенный урон).

· No block (убрать блок).

· Power hit (мощная атака).

· Unblockable attack (атаку нельзя заблокировать).

· Drunkenmaster (пьяный мастер).

· Auto play (автоматическая игра).

· Dump AI (тупой враг).

· Every hit and combo (каждый удар делает комбо).

· Longrange hit (дальние удары).

· Unlimited Coins (много золота).

· Unlimited Gems (много алмазов).

· Unlimited Energy (неограниченная энергия).

· Unlimited level 999 (множитель уровня опыта x999).

· Unlock everything (открыть все оружие, снаряжение, магию).

· Unlock enchantment (разблокировать зачарование — работает не всегда).

· Free enchantment (бесплатное зачарование).

· Remove ADS (отключить рекламу).