Shadow Fight 2 [Мод меню: много денег и кристаллов, все открыто, бессмертие и уровень] на Андроид

shadow fight 2 Моды на игры для Андроид
Опубликовано Обновлено

Shadow Fight 2 — ролевой файтинг, созданный Nekki и Banzai Games. Это вторая часть линейки Shadow Fight, программный запуск новой версии состоялся в 2013 году.

Сюжетная линия

В Shadow Fight 2 игрок приступает к битве за героя, совершившему непоправимую ошибку и открывшему Врата Теней, в которых были заключены семь демонов. Они лишили персонажа тела и обрекли на тяжелую судьбу. Необходимо побороться за восстановление утраченной доблести и победить опасных демонов вместе с их телохранителями.

Shadow Fight 2 сюжетная линия

Геймплей

На протяжении всей игры пользователю предстоит драться в семи различных провинциях, в каждой из которых присутствует главный босс. Тень будет изучать новые способности, магию, покупать оружие и доспехи. В арсенал входят мечи, нунчаки и другие классические средства для истребления врагов.

Помимо сюжетного режима, есть бои на выживание, турниры и дуэли, могущественные боссы в Подземном мире. В них стоит заходить хотя бы для того, чтобы заработать валюту, а её потратить на улучшения.

Shadow Fight 2 геймплей

Графика

2D-графика с реалистичной анимацией сражений. Битвы проходят на фоне красивых пейзажей. Интерфейс также приятно стилизован.

Особенности

  • Кроме сюжетного режима можно попробовать различные турниры, дуэли и битвы на выживание.
  • Хорошо продуманный файтинг — органы управления очень удобные, качественная графика и анимация сражений.
  • Уникальная боевая система, которая позволяет использовать разнообразное приемы.
  • Можно настраивать персонажа с помощью различных доспехов, снаряжения и навыков.

Скачать

Ниже представлены ссылки для скачивания модифицированной Shadow Fight 2. Внутри файлов уже встроенный кэш.

Взломанные версии:
Скачать Shadow Fight 2 2.33.0 МОД много денег №1 apk 144 MB

Описание мода
· Бесконечные золотые монеты, кристаллы и энергия.
· Зачарование открыто с самого начала.

Скачать Shadow Fight 2 2.33.0 МОД МЕНЮ №2 apk 144 MB

Описание мода
Самое стабильное Mod Menu на 8 читов (рекомендуем использовать его):
· Dumb AI (слепой противник — при активации наносит удары в другую стороны).
· God Mod (бессмертие).
· One Hit Kill (повышенный урон, один удар отнимает все здоровье).
· Unlimited Coins (бесконечное золото).
· Unlimited Gems (бесконечные кристаллы).
· Unlimited Energy (бесконечная энергия).
· Player Level (множитель уровня опыта от 1 до максимального 99).
· Enable Enchantment Fix (чит включает зачарование).

Скачать Shadow Fight 2 2.32.0 МОД МЕНЮ №2 apk 152 MB

Описание мода
Mod Menu на 21 чит:
· Speed game (чит на увеличения скорости игры до x5).
· Stop enemy (бессмертие).
· One Hit Kill (убийство с одного удара).
· God mode (режим Бога).
· Damage (повышенный урон).
· No block (убрать блок).
· Power hit (мощная атака).
· Unblockable attack (атаку нельзя заблокировать).
· Drunkenmaster (пьяный мастер).
· Auto play (автоматическая игра).
· Dump AI (тупой враг).
· Every hit and combo (каждый удар делает комбо).
· Longrange hit (дальние удары).
· Unlimited Coins (много золота).
· Unlimited Gems (много алмазов).
· Unlimited Energy (неограниченная энергия).
· Unlimited level 999 (множитель уровня опыта x999).
· Unlock everything (открыть все оружие, снаряжение, магию).
· Unlock enchantment (разблокировать зачарование — работает не всегда).
· Free enchantment (бесплатное зачарование).
· Remove ADS (отключить рекламу).

Оригинальная версия:
Скачать Shadow Fight 2 2.33.0 обычная версия apk 169 MB

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  1. Igor

    Ваауу все работает! Только здесь нашел рабочий мод на новую версию без бага с зачарованием!! спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    1. Ахишка

      Скажи пожалуйста как ты это сделал. Я не могу зачаровывать. Пожалуйста объясни всё подробно что и как надо делать. Прошу тебя

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      1. Аноним

        просто как включить читы?

        Ответить
      2. Чал

        Просто в меню мода включай чита на зачарование.

        Ответить
    2. Тимофей

      Че реально рботает

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      1. Егор

        ДА!!! Просто огонь!

        Ответить
    3. Додик

      Пж скажи ссылку с новым читом который ты нашел

      Ответить
    4. Елисей цимбровский

      Спасибо разработчик ты класс

      Ответить
    5. Год файта

      Прикол

      Ответить
  2. Антон

    Просто супер читы крутые

    Ответить
    1. Аноним

      Как читы включить?

      Ответить
      1. Спонсор читов

        Читы топ

        Ответить
    2. Офигеть

      Офигеть

      Ответить
    3. Аноним

      А взломе можно сделать вечную энергию просто мне так надо ответь пж

      Ответить
      1. гибрат

        нашел?

        Ответить
      2. Егор

        Unlimited Energy включи в меню мода

        Ответить
  3. Рома

    Тут онлайн работает?

    Ответить
    1. Да

      Нет

      Ответить
  4. Лулу

    У меня не работает гугл
    Это так должно быть 🙁 ?

    Ответить
    1. ага

      да так должно быть правда в рейды нельзя:(

      Ответить
      1. Amir

        Я не проверил

        Ответить
      2. Гдз по русскому

        Норм игра

        Ответить
    2. Писюн

      Так и должно быть

      Ответить
  5. Денис

    Самый лучший сайт с модами, уже скачал один мод и всё работает шикарно! Спасибо вам большо

    Ответить
  6. Андрей

    Пожалуйсто зделайте всё на руском а то когда 1 мод ищеш всегда призходится переводить всё на руский пожалуйсто зделайте я вас верю

    Ответить
  7. Аноним

    Привет

    Ответить
  8. Степан

    Можно ли как-то не скачивать подземелье, потому что с модами оно не работает, и выскакивает после каждого боя. Что очень мешает игровому процессу

    Ответить
  9. покердом оф сайт

    Абсолютно согласен с предыдущей фразой

    Ответить
    1. Пиша

      Класс

      Ответить
  10. Никита

    Офигенно все работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Ответить
  11. Аноним

    Привет класс

    Ответить
    1. Da

      DA

      Ответить
  12. Аноним

    Игра проста супер

    Ответить
  13. Ильгиз

    Это работает

    Ответить
    1. Круто

      Круто работает

      Ответить
  14. Аноним

    Можно обновить мод номер 2 до версии 2.30

    Ответить
  15. Тима

    Можно обновить мод номер 2 до версии 2.30

    Ответить
    1. Gamer

      Скачивайте, уже обновили

      Ответить
  16. Artem

    У меня не скачивается на redmi 10c

    Ответить
  17. Коля

    Мод на шедол Файт 2

    Ответить
  18. Ярослав

    Я совсем согласен игра очень хорошая спасибо разработчикам но вот я поиграл 3дня и после чего кагда я захожу уменя вылетает игра полскажите пожалуйста из за чего?

    Ответить
  19. Вадим

    Я не могу скачать шыдуфае 2

    Ответить
  20. Fofo

    Номер три не работает нет никакого мода

    Ответить
    1. Шамиль

      Есть, у меня мод №3 работает. Ты наверно оригинал скачал, который в самом низу

      Ответить
  21. хуй сука имя

    класный мод

    Ответить
  22. Нннн

    Ро

    Ответить
  23. Полина

    Все работает лайк

    Ответить
  24. Аноним

    А как его загрузить в шадоу файт

    Ответить
    1. Юра

      надо шадой файт удалить и загрузить взлом

      Ответить
  25. Горбань

    Почему млд кдолился к вдове

    Ответить
  26. якинта

    ТОПОВЫЙ МОД

    Ответить
    1. Аноним

      Классно как вы это делаете

      Ответить
  27. Аноним

    Все круто работает

    Ответить
  28. Никита Очков

    Крутой мод вообще все работает. Разрабы красавчики молодцы просто!!

    Ответить
  29. Харашо

    Спасибо

    Ответить
  30. Akro

    Когда будет обновлен N1 мод на 2.30.1?

    Ответить
  31. Артём

    А как обновить? Просто если удалят игру то у меня ничего не сохраниться(

    Ответить
  32. Rtyuwk

    Я еще не скачал но наверно игра крутая

    Ответить
  33. Какиш

    Имба!!! Долго искал.

    Ответить
  34. Дядя серёжа

    Это работает но дядя серёжа не одобряет

    Ответить
  35. ДЕРЕКТОР Google

    Всё работает, спасибо вам!

    Ответить
  36. Apro 75

    Странные Какие-то, но зато рабочие

    Ответить
  37. Родион

    Лучшая игра
    Шадул файл

    Ответить
  38. Аноним

    Этот чит клас!!!!!!!!!!!!!

    Ответить
  39. АРТЁМ

    Я зашёл в игру и там мод

    Ответить
  40. АРТЁМ

    Я зашёл в игру и там внутри мод разработчики спасибо

    Ответить
  41. Гена

    Все круто

    Ответить
  42. Саъдибой

    Привет я Саъдибой я Shadow Fight 2

    Ответить
  43. Игонь

    Привет игра вау советую

    Ответить
  44. Крутой

    Мммм

    Ответить
  45. Батыр

    Оооо

    Ответить
  46. Аноним

    Просто врубайте всё и будет крута чит работает

    Ответить
  47. Аноним

    Норм

    Ответить
  48. ксюха

    читый имба

    Ответить
  49. Аноним

    Круто … НАДО ОБНОВИТЬ.

    Ответить
  50. Аноним

    Читы конечно классные но с ними игра теряет свой смысл ставлю 7.5/10

    Ответить
  51. Арсен

    Классная версия

    Ответить
  52. Аноним

    Топ

    Ответить
  53. Коля

    Просто супер читы крутые

    Ответить
  54. Аноним

    Происходить баг в связи с обновлением удачи исправить, щас опишу сообщается ошибка о обновлении а это нельзя промотать и все

    Ответить
  55. Вова адидас

    Ахереть работает

    Ответить
  56. Витя

    Хорошая игра

    Ответить
  57. Тим

    Игра классная!

    Ответить
  58. Шадоу фигт 2 топ

    Спс что делаете взломанные версии игр и я благодарен

    Ответить
  59. Гере

    А оригинал надо удалять чтобы взлумку скачать

    Ответить
  60. Пон

    Сделайте мод меня на русском пожалуйста

    Ответить
  61. Прпппр

    Нету бесконечной энергии

    Ответить
  62. Михаил

    Читы имба

    Ответить
  63. Сергей

    Игры все перепробовал но что-то не очень
    Скучно по взллмках

    Ответить
  64. Человек

    Сначало думал не работает потом понял скачал не то сейчас скачиваю заранее спасибо!

    Ответить
  65. Негр

    Я негр

    Ответить
  66. Овгт

    кайф софт

    Ответить
  67. Ооо228

    Это крутая игра спс разрабом

    Ответить
  68. Ооо228

    Это крутая игра спс разрабом ишо раз спасибо

    Ответить
  69. Матвей

    Почему мне говорят обновить скажите пожалуйста

    Ответить
    1. Gamer

      Исправили. Скачай заново

      Ответить
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