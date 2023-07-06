Shadow Fight 2 — ролевой файтинг, созданный Nekki и Banzai Games. Это вторая часть линейки Shadow Fight, программный запуск новой версии состоялся в 2013 году.

Сюжетная линия

В Shadow Fight 2 игрок приступает к битве за героя, совершившему непоправимую ошибку и открывшему Врата Теней, в которых были заключены семь демонов. Они лишили персонажа тела и обрекли на тяжелую судьбу. Необходимо побороться за восстановление утраченной доблести и победить опасных демонов вместе с их телохранителями.

Геймплей

На протяжении всей игры пользователю предстоит драться в семи различных провинциях, в каждой из которых присутствует главный босс. Тень будет изучать новые способности, магию, покупать оружие и доспехи. В арсенал входят мечи, нунчаки и другие классические средства для истребления врагов.

Помимо сюжетного режима, есть бои на выживание, турниры и дуэли, могущественные боссы в Подземном мире. В них стоит заходить хотя бы для того, чтобы заработать валюту, а её потратить на улучшения.

Графика

2D-графика с реалистичной анимацией сражений. Битвы проходят на фоне красивых пейзажей. Интерфейс также приятно стилизован.

Особенности

Кроме сюжетного режима можно попробовать различные турниры, дуэли и битвы на выживание.

Хорошо продуманный файтинг — органы управления очень удобные, качественная графика и анимация сражений.

Уникальная боевая система, которая позволяет использовать разнообразное приемы.

Можно настраивать персонажа с помощью различных доспехов, снаряжения и навыков.

Скачать

Ниже представлены ссылки для скачивания модифицированной Shadow Fight 2. Внутри файлов уже встроенный кэш.

Описание мода

· Бесконечные золотые монеты, кристаллы и энергия.

· Зачарование открыто с самого начала.

Описание мода

Самое стабильное Mod Menu на 8 читов (рекомендуем использовать его):

· Dumb AI (слепой противник — при активации наносит удары в другую стороны).

· God Mod (бессмертие).

· One Hit Kill (повышенный урон, один удар отнимает все здоровье).

· Unlimited Coins (бесконечное золото).

· Unlimited Gems (бесконечные кристаллы).

· Unlimited Energy (бесконечная энергия).

· Player Level (множитель уровня опыта от 1 до максимального 99).

· Enable Enchantment Fix (чит включает зачарование).

Описание мода

Mod Menu на 21 чит:

· Speed game (чит на увеличения скорости игры до x5).

· Stop enemy (бессмертие).

· One Hit Kill (убийство с одного удара).

· God mode (режим Бога).

· Damage (повышенный урон).

· No block (убрать блок).

· Power hit (мощная атака).

· Unblockable attack (атаку нельзя заблокировать).

· Drunkenmaster (пьяный мастер).

· Auto play (автоматическая игра).

· Dump AI (тупой враг).

· Every hit and combo (каждый удар делает комбо).

· Longrange hit (дальние удары).

· Unlimited Coins (много золота).

· Unlimited Gems (много алмазов).

· Unlimited Energy (неограниченная энергия).

· Unlimited level 999 (множитель уровня опыта x999).

· Unlock everything (открыть все оружие, снаряжение, магию).

· Unlock enchantment (разблокировать зачарование — работает не всегда).

· Free enchantment (бесплатное зачарование).

· Remove ADS (отключить рекламу).